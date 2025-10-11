Kuzey Kore lideri Kim'den orduya: Yenilmez bir güç olun

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang'da iktidardaki Kore İşçi Partisi' nin kuruluşunun 80. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi.

Kutlamalara, Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam'ın da aralarında bulunduğu yabancı konuklar katıldı.

KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZE TANITILDI

Tören kapsamında, ülkenin yeni geliştirdiği ve ABD ana karasını vurma kapasitesine sahip olduğu iddia edilen "Hwasong-20" kıtalar arası balistik füzesi ilk kez kamuoyuna gösterildi.

YENİLMEZ BİR ORDU ÇAĞRISI

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, törende yaptığı konuşmada, ülkenin savunma kapasitesini güçlendirme taahhüdünü yineledi.

Ülkenin egemenliğinin "yalnızca güçle" savunulabileceğini ve güvence altına alınabileceğini vurgulayan Kim, orduya "yenilmez bir güç" haline gelme çağrısında bulundu.

KİM'DEN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ DAHA DA GELİŞTİRME MESAJI

Kim, askeri geçit törenine katılmak üzere Kuzey Kore'ye gelen Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve işbirliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Medvedev'in ziyaretini memnuniyetle karşılayan Kim, bunun Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.