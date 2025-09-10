Kuzey Kore liderinden nükleer silah mesajı

Kuzey Kore’nin kuruluşunun 77’nci yıl dönümü, başkent Pyongyang’da düzenlenen törenle kutlandı.

Törende konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, halka, orduya ve Rusya’nın yanında Ukrayna’ya karşı savaşan askerlere selam gönderdi.

"NÜKLEER DEVLET STATÜSÜ VAZGEÇİLMEZ"

Kim, Kuzey Kore’nin sıkça vurguladığı **“nükleer devlet statüsü”**ne değinerek, “Güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik tüm çabalarımız, bugün devletimizin elde ettiği önemli statü sayesinde saygıyla hatırlanıyor.” dedi.

Nükleer silah programından vazgeçmeyeceklerini yineleyen Kim, “Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez. Hiç kimse, refah dönemine doğru başladığımız yolculuktan bizi geri döndüremez.” ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ YABANCI GÜCE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Konuşmasında sosyalizmi tek doğru yol olarak gördüklerini belirten Kuzey Kore lideri, “Şimdiye kadarki tüm zaferlerimizi sosyalizmde somutlaşan adalet ve hakikat sayesinde kazandık. Güçlü bir siyasi sistem kurduk ve büyük bir ulusal güç inşa ettik. Ülkemizi hiçbir yabancı gücün eline bırakmayacağız.” dedi.