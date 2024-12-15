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Libya'daki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında son durum

Libya'daki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında son durum Libya'da yaşanan silahlı çatışmalar sonrası açıklamada bulunan Libya Ulusal Petrol Şirketi, bazı petrol tanklarına kurşun isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirerek, yapılan çalışmalar kapsamında yangının kontrol altına alındığını ifade etti.