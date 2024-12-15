Libya'daki Zaviye Petrol Rafinerisi'nde çıkan yangında son durum

Libya Ulusal Petrol Şirketi yaptığı açıklamada, Libya'da Zaviye Petrol Rafinerisi çevresinde silahlı iki grup arasında çatışma yaşandığı bildirildi.
Açıklamanın devamında, çatışmalar sırasında bazı petrol tanklarına kurşun isabet etmesi sonucu yangın çıktığı duyuruldu.
"MÜCBİR SEBEP" İLAN EDİLDİ
Petrol sahasındaki yangının kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu petrol sahasında “mücbir sebep” ilan edildiği belirtildi.
Libyalı yetkililerin çatışmaların durdurulması ve petrol rafinerisinin korunması için müdahil olması talep edilen açıklamada, sivillerin zarar görmemesi için hükümetin önlem alması talep edildi.
Öte yandan, Libya’da çeşitli dönemlerde petrol sahalarında yaşanan gerginlikler nedeniyle mücbir sebep ilan ediliyor.
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