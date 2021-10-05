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    Londra'da şiddetli yağış sele yol açtı

    Etkili yağışın ardından yollar suyla kaplandı. Londra sakinleri, sel baskınları nedeniyle zor anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 10:19
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    Londra'da şiddetli yağış sele yol açtı

    İngiltere'de yağış, gece boyunca etkisini gösterdi.

    Başkent Londra'nın batısındaki Knightsbridge bölgesinde kaydedilen görüntülerde, yolların adeta göle döndüğü görüldü.

    LONDRA'DA YAĞIŞ SONRASI SEL

    Şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ile birlikte sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

    Şehir ulaşımından sorumlu olan Transport for London'dan yapılan açıklamada, su birikintileri nedeniyle raylı sistemde en az dört hattın askıya alındığı kaydedildi.

    YOLLAR SU ALTINDA KALDI

    Şehir merkezindeki alışveriş alanlarının büyük bölümü sular altında kaldı.

    Londra'yı etkileyen su baskını, sürücüler tarafından kaydedildi.

    Londra'da şiddetli yağış sele yol açtı ViDEO

    Londra da şiddetli yağış sele yol açtı #1

    Londra da şiddetli yağış sele yol açtı #2

    Londra da şiddetli yağış sele yol açtı #3

    Londra da şiddetli yağış sele yol açtı #4

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