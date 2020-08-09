Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti

Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti

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Lübnan halkından özür dileyen Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.

Başbakan Hasan Diyab, 158 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 6 bin kişinin yaralandığı patlamanın ardından hükümet karşıtı protestolar karşısında erken parlamento seçimlerinin yapılmasını teklif edeceklerini belirtirken, kabineden ilk istifa haberi geldi.

ENFORMASYON BAKANI GÖREVİ BIRAKTI

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Lübnan halkından özür dileyerek hükümetteki görevinden istifa etti.

İstifa gerekçesi olarak hükümetin reformları yapma konusunda başarısız olduğunu gösteren Abdussamed, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum." dedi.

Menal Abdussamed

5 VEKİL İSTİFA ETTİ

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos Salı günü meydana gelen patlamada, daha önce 4 milletvekili görevlerinden istifa etmişti.

İstifa edenler arasındaki Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hitaben, "4 Ağustos 2020 tarihi sizin temsil ettiğiniz eski Lübnan'ın enkazı üzerinde yeni bir Lübnan'ın doğuşu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ülkenin resmi haber ajansı NNA, milletvekili Nime Efram'ın da Beyrut'u sarsan şiddetli patlamaya tepki olarak istifa ettiğini aktardı.

Böylece Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından istifa eden milletvekili sayısı 5'e yükseldi.

GERİLİM TIRMANDI

Başkentteki patlama, ülkede gerilimi tırmandırdı. Halk, patlama nedeniyle yönetimi sorumlu tutuyor.

Çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

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