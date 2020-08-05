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- Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları
Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları
Ülkeyi sarsan olaydan son görüntü, bir evde kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 05.08.2020 - 14:54
Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.
Üç çocuk ve bakıcısı, pencere kenarında patlama anını izliyordu.
Kısa süre sonra tehlikenin yaklaştığını farkeden çocuklar, pencereden geri çekilse de yeterli olmadı.
PENCERELER, ÜZERLERİNE DEVRİLDİ
Olayın şiddetiyle birlikte evin pencereleri kırılarak çocuklar ve bakıcının üzerine düştü.
Evde büyük korku yaşandı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Neyse ki patlama, evdekiler açısından ucuz atladıldı.
Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların korku dolu anları ViDEO