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    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları

    Ülkeyi sarsan olaydan son görüntü, bir evde kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 14:54
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    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları

    Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

    Üç çocuk ve bakıcısı, pencere kenarında patlama anını izliyordu.

    Kısa süre sonra tehlikenin yaklaştığını farkeden çocuklar, pencereden geri çekilse de yeterli olmadı.

    PENCERELER, ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

    Olayın şiddetiyle birlikte evin pencereleri kırılarak çocuklar ve bakıcının üzerine düştü.

    Evde büyük korku yaşandı. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Neyse ki patlama, evdekiler açısından ucuz atladıldı.

    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların korku dolu anları ViDEO

    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları #1

    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları #2

    Lübnan'da patlamayı izleyen çocukların panik anları #3

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