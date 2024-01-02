Gazze'de zulüm7 Ekim'den bu yana devam ederken İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdırıyor.
İsrail bölgede bulunan diğer ülkeleri de tehdit etmeye başladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.
Büyük hasar oluştu
Patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi..
4 kişi öldü
Lübnan Devlet Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef alan İsrail'in drone saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan'ı tehdit etmişti
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan ile ilgili şunları söylemişti:
Hizbullah Lübnan'ı savaşa sürüklerse, bunun bedelini ödeyecek olanlar öncelikle Lübnan vatandaşlarıdır. Gazze'de yaptığımızı Beyrut'ta da nasıl yapacağımızı biliyoruz.
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