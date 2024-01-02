İsrail Lübnan'ın başkenti Beyrut'a drone saldırısı düzenledi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen "Dahiye"ye İsrail tarafından drone saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi..

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ensonhaber.com

Gazze'de zulüm7 Ekim'den bu yana devam ederken İsrail, sivil ayrımı gözetmeksizin abluka altındaki Gazze'ye ölüm yağdırıyor.

İsrail bölgede bulunan diğer ülkeleri de tehdit etmeye başladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Dahiye'nin Maşrafiye bölgesinde şiddetli bir patlama yaşandı.

Büyük hasar oluştu

Patlamada bir aracın ateş aldığı ve çevrede büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi..

4 kişi öldü

Lübnan Devlet Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, Beyrut'taki Hamas ofisini hedef alan İsrail'in drone saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ı tehdit etmişti

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan ile ilgili şunları söylemişti: