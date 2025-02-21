Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky telefon görüştü

DHA

İki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili ABD-Rusya arasındaki görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın, Zelensky'e yönelik ifadeleri Avrupa'yı karıştırdı..

Her fırsatta Ukrayna'ya desteğini yineleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile 4'üncü kez konuştu..

GÜNDEM: UKRAYNA'DA KALICI BARIŞ

Zelensky ile Ukrayna'da kalıcı barışı konuştuklarını aktaran Macron, gelecek hafta ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretini de ele aldıklarını kaydetti.

Macron, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında da ABD Başkanı Donald Trump'a seslenmişti.,

Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirten Macron, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim: Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" demişti.