Mark Zuckerberg kendi nükleer santralini kuruyor

Haber Merkezi

Meta grubunun sahibi Mark Zuckerberg, 2030 yılında kendi nükleer santralini kurmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Zuckerberg, elektrik ihtiyacı nedeniyle bu yola başvurduğu bildirdi.

Ünlü iş insanı ayrıca, yapay zeka hedeflerini desteklemek amacıyla birden fazla enerji santrali inşa etmeyi planladığı ve Facebook'un yakın gelecekte nükleer enerjiden faydalanabileceği belirtti.

NÜKLEER REAKTÖRLER GELİŞTİRECEK

Teknoloji devi, ayrıca temiz enerji sağlamak için veri merkezlerinin yakınına yerleştirilebilecek küçük modüler reaktörler (SMR) olarak bilinen mini nükleer reaktörler geliştirmeyi de planlıyor.

TEDARİKÇİLER ARIYOR

Nükleer enerjinin, hem veri merkezlerine hem de etraflarındaki topluluklara güç sağlayan elektrik şebekelerinin büyüme ihtiyaçlarını destekleyeceğine inanan Meta, yeni nükleer enerji kaynakları için geliştirme fırsatları olan uygulama uzmanlığına sahip tedarikçiler arıyor.