Mark Zuckerberg'dan bir itiraf daha: CIA mesajlarınızı okuyabilir

Haber Merkezi

Tüm dünyanın en çok kullanılan uygulamarına ev sahipliği yapan Meta grubu, birçok kez gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle gündeme geliyordu.

Bu iddialar en başından beri inkar edilse de Meta kurucusu Mark Zuckerberg, itiraflarını ardı ardına sıraladı.

Pandemi döneminde ABD'nin zorlamasıyla aşılara dair yan etki paylaşımlarını doğru olsalar bile kaldırdıklarını ifade eden Zuckerberg, bu defa Türkiye'de de sıklıkla kullanılan WhatsApp'a ilişkin bir itirafta bulundu.

"CIA MESAJLARINIZI OKUYABİLİYOR"

Zuckerberg, şifreleme teknolojisinin Meta'nın kullanıcı mesajlarına erişmesini engellediğini ancak birinin doğrudan bir kullanıcının telefonuna erişmesi durumunda mesajların okunabileceğini söyledi.

Joe Rogan Experience podcast'inde konuşan Zuckerberg, Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Topluluğu (CIA) dahil ABD yetkililerinin, kullanıcıların cihazlarına uzaktan erişerek WhatsApp mesajlarına ulaşabileceğini kabul etti.

"GÜVENLİK FİZİKSEL ERİŞİM KONUSUNDA YETERSİZ"

Bu açıklamalar, dijital güvenlik ve hükümetlerin veri erişimi konularında yeni bir tartışma başlattı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemenin dijital güvenlik sağladığını ancak fiziksel erişim durumunda yetersiz kaldığını vurguladı.

“Birinin telefonunuza erişmesi durumunda, cihazda saklanan tüm mesajlar görülebilir.” diyen Zuckerberg, bu nedenle kaybolan mesajlar özelliğinin önemine dikkat çekti.

"PANDEMİ İTİRAFI"

Zuckerberg, geçtiğimiz günlerde, pandemi döneminde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin sansür için kendilerine baskı yaptığını açıklamıştı.

Zuckerberg, "Doğru ve gerçeği yansıtan içerikleri kaldırmamız için bize yoğun baskı yaptılar. Kısaca, aşıların yan etkisi bulunduğunu ifade eden paylaşımların kaldırılmasını istediler." ifadelerini kullanmıştı.