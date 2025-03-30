Mescid-i Aksa hatibinden, İsrail'in ihlallerine karşı İslam alemine dayanışma çağrısı

AA & Ensonhaber

Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Filistin halkının bayramı acı ve keder içinde karşıladığını vurguladı.

İslam ümmetinin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Ancak ümmet sevinç içinde bayramı karşılarken, Filistin halkı zulmün gölgesinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

ifadelerini kullanan Şeyh Sabri, İsrail'in bayram günlerinde dahi kan dökmeye devam ettiğini belirtti.

İSLAM DÜNYASINA: "FİLİSTİN'E SAHİP ÇIKIN"

Mescid-i Aksa’nın işgalin baskısı altında inlediğine dikkat çeken Sabri, "Gazze’nin çocukları bir buçuk yıldır bayram sevincinden mahrum bırakıldı. Bayramlar geçti, onlar ise açlık, hastalık ve tarifsiz acılarla sokaklarda hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

Kudüs'ün abluka altında tutulduğunu, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerinin yasaklandığını hatırlatan Şeyh Sabri, Batı Şeria'da da baskıların arttığını ve Filistin halkının giderek daha zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

Filistin halkına, "gösterişten kaçınmaları, sevinçlerini ölçülü yaşamaları, akrabalarıyla bağlarını güçlendirmeleri ve ibadete yönelmeleri" çağrısında bulunan Sabri, İslam dünyasına da Filistin davasına sahip çıkmaları ve Mescid-i Aksa’yı koruma sorumluluğunu üstlenmeleri gerektiğini hatırlattı.

BATI ŞERİA'DA ŞİDDET TIRMANIYOR

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria'daki baskıları da giderek arttı. İsrail güçleri ve yerleşimcilerin saldırılarında bugüne kadar yaklaşık 940 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bin kişi yaralandı ve 15 bin 700 kişi gözaltına alındı.