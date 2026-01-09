Mesud Barzani ile Ahmed Şara, 'Suriye’deki son gelişmeleri' görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'deki gelişmeler yakından takip ediliyor...

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin resmi ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, KDP lideri Barzani'yi telefonla aradı.

SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Barzani ile Şara, Suriye’deki son siyasi gelişmeleri ve bölgedeki değişimleri ele aldı, istikrar ve karşılıklı koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

Açıklamaya göre Şara, Kürtlerin Suriye halkının asli ve temel bir unsuru olduğunu vurgulayarak, "Suriye devletinin Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve sosyal haklarının Suriye’nin diğer bileşenleri ile birlikte eşit ve ayrımcılık yapılmadan garanti edilmesi konusuna tam anlamıyla bağlı olduğunu" yineledi.

SOSYAL BARIŞA VURGU YAPTI

Barzani de Şara’nın bu yöndeki görüşünü takdir ettiğini ifade ederek, Suriyelilerin umudu ve arzusu olan, tüm tarafları ve bileşenleri kapsayan ve herkesin eşit olduğu bir devletin kurulmasını desteklediğini söyledi.

Tüm tarafların çıkarının gözetilmesi gerektiğine dikkati çeken Barzani, sosyal barışın korunması için istişare ve koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.