İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor

ABD ve İsrail güçleri, İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölümlerine yönelik ortak askeri operasyon başlattı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında ölmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi seçilmişti.

MESUD PEZEŞKİYAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei ve Arafi'nin, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürüteceği bildirildi.

Orta Doğu'da gerilim devam ederken Mesud Pezeşkiyan, bir açıklamada bulundu.

"MEVCUT FAALİYETLER ÜLKE GENELİNDE SÜRÜYOR"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD-İsrail tarafından İran’a gerçekleştirilen ortak saldırıların ardından ülkede yaşananlara valilerle doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti.

"ULUSAL BİRLİK VE BERABERLİK EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Pezeşkiyan, şu açıklamalarda bulundu:

Şartlar özel olsa da ülke durma noktasına gelmedi. Mevcut faaliyetler ülke genelinde sürüyor. Gerekli yetkilerin illere devredilmesiyle kararlar hızlı bir şekilde ve yerel şartlara uygun olarak alınıyor. Ulusal birlik ve beraberlik en büyük gücümüzdür.