Mesud Pezeşkiyan'dan Aliyev'e: Saldırının bizimle ilgisi yok

ABD-İsrail, İran arasındaki saldırılar sürüyor.

Saldırılar sürerken geçtiğimiz gün İran'a ait bir İHA'nın, Azerbaycan'daki Nahçıvan Havalimanı yakınlarına düştüğü belirtildi.

ALİYEV VE PEZEŞKİYAN GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmenin ardından ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan saldırısını görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 8 Mart 2026 tarihinde mevkidaşı İlham Aliyev’i telefonla aradı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, son dönemde bölgede tırmanan askeri gerilim ve iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler masaya yatırıldı.

ALİYEV'E TEŞEKKÜR ETTİ

Pezeşkiyan, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesi ve yaşanan saldırılarda çok sayıda sivilin ölümü nedeniyle Bakü’deki İran Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek taziye dileklerini ileten İlham Aliyev’e teşekkür etti.

Ayrıca Pezeşkiyan, Azerbaycan’ın İran’a yönelik insani yardım sağlama niyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"SALDIRININ İRAN'LA ALAKASI YOK"

Görüşmede, geçtiğimiz günlerde Nahçıvan'a yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısı da ele alındı.

Pezeşkiyan, söz konusu olayın İran ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını vurgulayarak, konunun aydınlatılması için gerekli incelemelerin yapılacağını ifade etti.

İlham Aliyev ise saldırının her iki devlet tarafından da derinlemesine araştırılması gerektiğinin altını çizdi.