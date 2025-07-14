Meyvelerde Hepatit A tehlikesi! Raflardan acil koduyla toplatılıyor

Almanya’nın popüler zincir marketleri arasında yer alan Kaufland’da satışı yapılan dondurulmuş meyveler raflardan kalkıyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, dondurulmuş “K-Classic” etiketli çilek ürünlerinde hepatit A virüsü tespit edilmesi üzerine ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Neckarsulm merkezli süpermarket zinciri, söz konusu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirterek ürünlerin iade edilebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

TÜKETİMİ BIRAKIN!

Kaufland’ın kendi markası olan "K-Classic" etiketli, 300 gramlık “Taze Hasat Edilmiş Dondurulmuş Çilek Karışımı” ürününün bazı partilerinde hepatit A virüsü tespit edildi.

Son tüketim tarihi 15 Kasım 2026 olan bu ürünlerin sağlık riski taşıdığı açıklandı. Riskli ürünler satıştan çekildi ve tüketicilere, satın aldıkları ürünleri herhangi bir Kaufland mağazasına iade etmeleri çağrısında bulunuldu. Ürünü geri getiren müşterilere, fiş ibraz etmeden de para iadesi yapılacağı belirtildi.