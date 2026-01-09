Mezarları tahrip etmekle suçlanan adamın evinde yüzden fazla kafatası bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pennsylvania'da yetkililer, karşılaştıkları olay için "Korku filmi gibi." dedi.

34 yaşındaki Jonathan Gerlach, Mount Moriah mezarlığından ayrılırken hırsızlık şüphesiyle yakalanmıştı.

Mezarlıkları tahrip etmekten tutuklanan Gerlach'ın evinde, yüzden fazla insan kafatası bulundu.

EVİ İNSAN KALINTILARIYLA DOLUYDU

Evi aranan zanlının bodrumunda yüzden fazla insan kafatası, çok sayıda kemik, mumyalanmış ayaklar, çürüyen gövdeler ve birçok farklı insan kalıntısı bulundu.

Bölge savcısı Tanner Rouse, Gerlach'ın depolama dolabında sekiz ek insan kalıntısı seti bulunduğunu belirtti.

Rouse, "Basitçe söylemek gerekirse, dedektifler şu ana kadar çok sayıda kemik buldu ve bunların kim olduklarını, nereden geldiklerini ve toplamda kaç tane olduklarını hâlâ belirlemeye çalışıyoruz ve nihai bir cevaba ulaşmamız epey zaman alacak." dedi.

BAZILARI YÜZLERCE YILLIK, BAZILARI BEBEKLERE AİT

Gerlach'ın kalıntılarla neler yaptığının henüz bilmediklerini söyleyen Savcı Rouse, bazıları yüzlerce yıllık olan kalıntıların birinde kalp piline de rastladıklarını ifade etti.

Rouse açıklamasında, "Üzülenler, bunu yaşamak zorunda kalanlar ve cesetlerin gerçekten sevdikleri kişi veya çocukları olup olmadığını anlamaya çalışanlar için yas tutuyorum; çünkü topladığı kalıntılar arasında birkaç aylık bebeklere ait olduğuna inandığımız kalıntılar bulduk." sözlerine yer verdi.

YÜZLEŞTİĞİ SUÇLARIN SONU GELMEDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, kendisine 300 adet hırsızlık, çalıntı mal kabul etme ve cesede kötü muamele suçlaması yöneltilen Gerlach'ın; mala zarar verme, hırsızlık, kutsal bir nesneye kasten saygısızlık ve birçok farklı suçtan da yargılandığı bildirildi.

NBC'nin haberine göre, Moriah Dağı'ndan yaklaşık 30 insan kalıntısı çaldığını itiraf eden Pennsylvanialının 1 milyon dolarlık nakit kefalet karşılığında gözaltında tutulduğu söylendi.