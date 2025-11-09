Mısır yeni gaz keşfedildiğini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Mısır, Batı Çölü bölgesinde gaz keşfetti.

Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yeni keşfedilen kuyu günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi" ifadesi kullanıldı.

REZERVLERE 15 MİLYAR FİT KÜP GAZ EKLENECEK

Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.

Bu sonuçların Mısır Petrol Bakanlığı'nın 'üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak' amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6,4 ila 6,6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.