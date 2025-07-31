Myanmar askeri yönetiminden yeni karar: Olağanüstü hal sona erdi

Myanmar'da yıl sonunda genel seçimlerin yapılması planlanıyor.
Yaşanan gelişmede, Myanmar'da askeri yönetim, genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren olağanüstü hali (OHAL) sona erdirdi.
OHAL'İN ÜLKENİN 'DEMOKRATİK BİR SİSTEME İLERLEMESİ GEREKTİĞİ' İÇİN KALDIRILDIĞI AÇIKLANDI
Askeri yönetimin lideri General Min Aung Hlaing liderliğinde düzenlenen Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi'nin ardından açıklama yapıldı.
Askeri Yönetim Sözcüsü Zaw Min Tun, 2021'deki askeri darbe sonrası ilan edilen OHAL'i ülkenin ‘demokratik bir sisteme ilerlemesi gerektiği’ için kaldırdıklarını belirtti.
YIL SONUNDA DÜZENLENMESİ PLANLANAN SEÇİMLERE DEĞİNDİ
Yıl sonunda düzenlenmesi planlanan seçimlere değinen Tun, "Ülkenin çok partili demokrasiye giden yolda seçimler yapabilmesi için olağanüstü hal bugün kaldırıldı” dedi.