Myanmar'da can kaybı 3 bin 600'ü geçti

AA

Myanmar'da 28 Mart'ta şiddetli depremler meydana geldi...

Depremler sonrası çok sayıda can kaybı yaşanırken, son duruma ilişkin bilgilere Xinhua Haber Ajansı'nın haberinde yer verildi.

5 BİN 17 YARALI

Xinhua Haber Ajansı'nın haberine göre, 28 Mart'taki depremde 5 bin 17 kişi yaralandı, 148 kişi ise kayıp.

İNSANİ YARDIMLAR

Myanmar'ın resmi gazetesi Global New Light'ın haberine göre, Japonya, Malezya ve Belarus'tan gönderilen tıbbi personel ve maddi yardımlar da dahil olmak üzere insani yardımlar Salı günü Nay Pyi Taw Tatmadaw Havalimanı'na ulaştı.