Myanmar'da deprem tahmininde bulunan astrolog tutuklandı

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Depremlerin toplumda yarattığı derin korku ve hassasiyet, bazı falcı ve astrologlar için fırsata dönüşebiliyor.

Myanmar’da da benzer bir tablo yaşandı. G

Geçtiğimiz haftalarda binlerce can kaybına yol açan büyük depremin ardından, TikTok’ta milyonlara ulaşan bir astrolog, yeni bir felaket uyarısıyla gündeme geldi.

"YENİ BİR DEPREM DAHA OLACAK"

Astrolog John Moe The, 9 Nisan’da TikTok hesabında yayınladığı videoda Myanmar’da yeni bir depremin meydana geleceğini öne sürdü.

Bu paylaşım, ülkenin 2 hafta önce 3 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsılmasının ardından geldi.

KORKUDAN EVLERİNİ TERK ETTİLER

3 milyondan fazla görüntülenen videoda, 21 Nisan’da tüm şehirleri etkileyecek yeni bir depremin meydana geleceğini öne süren Moe The, insanları değerli eşyalarını yanlarına almaya ve sarsıntı sırasında binalardan uzak durmaya çağırdı.

Görüntülerin başlığında ise “İnsanlar gün boyunca yüksek katlı yapılarda kalmamalı” ifadesi yer aldı. Yetkililer, videonun yayılmasının ardından çok sayıda vatandaşın evlerini terk ederek dışarıda beklemeye başladığını aktardı.

TUTUKLANDI

Myanmar Enformasyon Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moe The’nin 23 Nisan Salı günü Myanmar’ın Sagaing bölgesindeki evine düzenlenen operasyonla yakalandığı ve “halka yanlış bilgi vererek paniğe neden olma” suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Ayrıca, The’nin astroloji ve el falına dayalı tahminler yaptığı ve 300 binden fazla takipçiye sahip olan TikTok hesabının da kapatıldığı belirtildi.