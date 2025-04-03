Myanmar'daki depremlerde acı bilanço

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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki deprem sonrası bilanço artıyor..

Son duruman ilişkin bilgilere Myanmar Devlet Televizyonu'nun (MRTV) haberinde yer verildi.

Habere göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.

CAN KAYBI 3 BİN 145

Depremlerdeki can kaybı sayısı 3 bin 145'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 589'a yükseldi.

Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NE OLMUŞTU

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.

Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.