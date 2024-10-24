Netanyahu'nun oğlundan sosyal medyada Türkiye'ye karşı provokasyon

Haber Merkezi

Orta Doğu topraklarında yapılan katliamın mimarı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'yi hedef gösteren provokasyon içerikli paylaşımda bulundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırı sonrası Türk askeri, Suriye ve Irak'ta terörist hedeflerine yönelik operasyon düzenlemişti.

TERÖR OPERASYONUNA MANİPÜLE

PKK/PYD/YPG yapılanmasına yakın sosyal medya kaynakları ise operasyonu manipüle ederek Türk askerlerinin Kürtleri hedef aldığına ilişkin paylaşımlar yaptı.

Daha önceleri de Türkiye karşıtı ve provokasyon içerikli paylaşımlar yapan Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, MİT ve TSK iş birliğinde düzenlenen operasyonlarla ilgili gerçek dışı yorumlarda bulundu.

SOYKIRIMLA SUÇLADI

Yair Netanyahu, terör organlarına yakın bir sitenin "Türkiye, Kuzey Suriye'deki Kürt hedeflerini vuruyor." içerikli haberine şu yorumu yaptı: