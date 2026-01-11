Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü, gizli belge soruşturmasında gözaltında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu’nun en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Tzachi Braverman, gizli belgelerin sızdırılmasına ilişkin devam eden soruşturmayı engellemeye çalıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Braverman’ın, Lahav 433 birimi tarafından sorguya alındığı bildirildi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Kanal 12 televizyonu ise Braverman’ın gözaltına alınmadan önce evinde polis ekiplerince arama yapıldığını aktardı. Soruşturmanın, “soruşturmayı engelleme” ve “güveni kötüye kullanma” suçlamaları çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.

"İSRAİL FBI"I OLARAK BİLİNİYOR

Lahav 433 birimi, İsrail’de yolsuzluk, organize suç ve üst düzey kamu görevlilerini kapsayan soruşturmalarda görev alması nedeniyle kamuoyunda “İsrail FBI’ı” olarak anılıyor.

ESKİ SÖZCÜ YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan eski Netanyahu Sözcüsü Eli Feldstein’ın da yeniden ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi. Kanal 12’nin aktardığına göre, Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor.

"GİZLİ TOPLANTI VE ANLAŞMA TEKLİFİ" İDDİASI

Feldstein, 24 Aralık’ta KAN’a verdiği röportajda, Braverman’ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece saatlerinde gizli bir toplantıya çağırdığını öne sürmüş, bu görüşmede Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasının engellenmesi amacıyla kendisine bir anlaşma teklif edildiğini iddia etmişti.

BILD GAZETESİNE BELGE SIZDIRMA GİRİŞİMİ

Soruşturma dosyasına göre Feldstein’in, 2024 yılında Gazze’deki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen protestoların etkisini azaltmak amacıyla gizli bir belgeyi Alman Bild gazetesine sızdırmaya çalıştığı ileri sürüldü. Feldstein’in, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas’ın elini güçlendirdiğini savunduğu belirtildi.