New York Times: ABD, İran'ı bombalamaya hazırlanıyor

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Nükleer silah üzerindeki çalışmaların yarattığı endişe ile İran'a saldıran İsrail, balistik füzeler ile vuruluyor...

İran'ı yerle bir etme umuduyla başlattığı saldırılardan beklenmedik bir karşılık ve hasar alan İsrail, Batı devletlerinden yardım istemeyi sürdürüyor.

ABD TARAFINI BELLİ ETTİ

Başlangıçta tarafsız bir duruş sergileyen ABD, süreçte İsrail’e açık destek vermeye başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını “başarılı” bulduğunu söyleyerek İran’a “koşulsuz teslimiyet” çağrısında bulundu.

Truth Social paylaşımında, İran’ın hava sahasında kontrolün ABD’de olduğunu iddia etti.

'ABD İRAN'I VURMAYA HAZIRLANIYOR' İDDİASI

Bu gelişmeler, Trump’ın İran’a yönelik askeri bir saldırı planladığı iddialarını gündeme getirdi.

New York Times’a göre, Trump yönetiminin İran’ın nükleer tesislerine yönelik olası bir hava saldırısını değerlendirdiği öne sürüldü.

ASKERİ SEÇENEKLER MASADA

CNN’e konuşan üst düzey yetkililer, ABD’nin İsrail’in istihbaratına dayanarak İran’a karşı askeri seçenekleri masada tuttuğunu belirtti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, böyle bir durumda Irak’taki ABD üslerini hedef alacaklarını açıkladı. Reuters, ABD’nin bölgeye F-16, F-22 ve uçak gemileri konuşlandırdığını bildirdi.

ABD HALA DOĞRUDAN SALDIRILARA KATILMADI

Ancak Beyaz Saray, ABD’nin İsrail’in saldırılarına doğrudan katılmadığını ve önceliğin Amerikan güçlerini korumak olduğunu vurguladı.

Axios’a göre, ABD, İran füzelerini etkisiz hale getirmek için İsrail’e destek sağlasa da henüz doğrudan bir saldırı kararı alınmadı.