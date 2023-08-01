New York Times anketi: Donald Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında önde Trump, en yakın rakibi DeSantis'in 37 puan önünde bulunuyor. ABD basını, Florida Valisi'nin Trump karşıtı söylemlerinin işe yaramadığını yazdı.

ensonhaber.com

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ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde ülkenin eski lideri Donald Trump, koltuğu Demokrat rakibi Joe Biden'dan geri almak istiyor.

Cumhuriyetçi Trump'ın, partisi içinde en yakın rakibine 37 puan fark attığı ortaya çıktı.

Trump'ın oranı yüzde 54

New York Times gazetesinin düzenlediği ankete göre, Trump, Cumhuriyetçi adaylar arasında yüzde 54 ile ilk sırada yer alıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 17 ile ikinci sırada bulunurken, Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ise yüzde 3'te kaldı.

DeSantis'in söylemleri işe yaramadı

Trump'ın, neredeyse her demografik grup ve bölge ile partinin tüm ideolojik kanatlarından oy aldığı sonucu ankete yansıdı.

Gazetenin haberine göre, DeSantis'in kampanyasının çekirdeğini oluşturan "Trump'tan daha seçilebilir", "ABD'yi daha etkili yönetebilir" gibi söylemlerin şimdiye kadar meyvelerini vermediği anlaşılıyor.

Yüzde 3'ü geçemediler

DeSantis'ten sonra anketteki sıralamada yer alan adayların hiçbirinin yüzde 3'ü geçemediği görüldü.

Söz konusu isimler arasında, Trump döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler büyükelçiliği görevine getirilen Nikki Haley de var.

Kendilerini “çok muhafazakar” olarak tanımlayan Cumhuriyetçiler'in Trump'ı desteklediği belirtildi.

Güney Carolina Senatörü Tim Scott da yüzde 3'te kalırken, girişimci Vivek Ramaswamy ile eski New Jersey Chris Christie yüzde 2'yi görebildi.

Cumhuriyetçi seçmen tabanına hakim

Donald Trump'ın, yüzde 89'u ülkenin yanlış yönde ilerlediğini düşünen Cumhuriyetçi seçmen tabanına hitap ettiğine dikkat çekildi.