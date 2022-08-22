New York Times: Yunan limanı Dedeağaç, ABD silah merkezine dönüştü

Yunan kentindeki Amerikan askerinin varlığından Atina yönetimi memnuniyet duyuyor. ABD merkezli gazete, bölgedeki gelişmeyi ve Türkiye'nin tutumunu yazdı.

Yunanistan'da çok sayıda üs, ABD'li askerlerin hareketliliğine sahne oluyor.

Yunan basını, geçtiğimiz yıl, ABD'den Dedeağaç Limanı'na çok sayıda helikopter, İHA, tank, top ve ağır silahların sevk edileceğini yazmış, tedarikin "şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş" olduğu vurgulanmıştı.

New York Times gazetesi de Dedeağaç'ın, ABD'nin silah merkezi haline geldiğine dikkati çekti.

ABD'nin Dedeağaç'a askeri yığınağı

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki liman kentinin, Doğu Avrupa'daki ABD askeri varlığının artırılmasında merkezi bir rol üstlendiği belirtildi.

Pentagon'un "muazzam cephaneliklerle" attığı bu adımın, Rusya'nın bölgedeki "saldırganlığının" kontrol altına alma çabaları kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

"Türkiye korkusu Washington'a yaklaştırdı"

Haberde, "Türkiye korkusu ve Ukrayna ile dayanışma, Yunanistan'ı Washington'a yaklaştırdı. Yunanistan, ABD'ye çeşitli yerlerde genişletilmiş askeri erişim izni verdi." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan memnuniyetle karşıladı

Bu durumun yalnızca Rusya'nın değil, Türkiye'nin de tepkisine yol açtığı anlatılarak, "Askeri faaliyetlerdeki artış, Yunanistan hükümeti tarafından memnuniyetle karşılandı." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu askeri hareketliliğe tepki göstermişti.

Erdoğan'ın sözlerini hatırlattılar

Erdoğan'ın "Kime karşı kurdular?" şeklindeki sorusu hatırlatılarak, "Verdikleri cevap 'Rusya'ya karşı' oluyor. Yemeyiz." dediği anımsatıldı.

Öte yandan NATO'nun çoğunun Ukrayna'nın yanında yer aldığı, Erdoğan'ın ise "her zaman farklı bir yol çizmeye istekli" olduğu ve bu yüzden Türkiye'yi arabulucu olarak konumlandırdığına işaret edildi.