Nikol Paşinyan'dan "Türkiye-Azerbaycan hattı açılmaya hazır" mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'ndaki 2026 bütçe tasarısı görüşmeleri sırasında konuştu.

Paşinyan, burada Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN AZERBAYCAN'A VE TERS YÖNDEN TIR GEÇİŞİNE İZİN VERMEYE HAZIRIZ"

Azerbaycan'ın Ermenistan için transit kısıtlamalarını kaldırma açıklamasını tarihi bir gelişme olduğunu söyleyen Paşinyan, Ermenistan'ın uzun süredir devam eden ekonomik veya ulaşım kısıtlamalarının ilk engelini artık aşmış olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın bu kararına karşı uygun adımlar atması gerektiğini söyleyen Nikol Paşinyan, "Bizim tepkimiz de şu şekildedir: Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde tır geçişine izin vermeye hazırız." dedi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN ARASINDA ÇİFT YÖNLÜ YÜK TAŞIMACILIĞI" VURGUSU

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Margara-Yeğegnadzor-Sisian-Goris güzergahının Türkiye ile Azerbaycan arasında çift yönlü yük taşımacılığına hizmet edebilecek şekilde neredeyse tamamen hazır olduğunu belirtti.

"ARTIK HİÇBİR ENGEL KALMADIĞI ANLAMINA GELİYOR"

Nikol Paşinyan, "Ayrıca, Ermenistan'ın uzun zaman önce Margara Sınır Kapısı'nı yenileyip faaliyete geçirdiğini ve bu kapının Ermenistan-Türkiye sınır geçişlerini sağlayabildiğini belirtmek gerekir. Goris yakınlarındaki Kornidzor yerleşimi civarında da faaliyete hazır bir sınır kapısı bulunmaktadır." diye konuştu.

Belirtilen güzergah üzerinden yük taşımacılığının yapılması için hiçbir engel olmadığını kaydeden Paşinyan, "Bu da, Azerbaycan ve Türkiye'nin onayıyla bölgesel ulaşım hatlarının açılması yönündeki bir başka önemli adımın önünde artık hiçbir engel kalmadığı anlamına geliyor." dedi.

"AZERBAYCAN İÇİN TRANSİT KISITLAMALARI" AÇIKLAMASI

Azerbaycan'ın Ermenistan için transit kısıtlamaları kaldırmayı değerlendirdiğini belirten Paşinyan, "Kısıtlamalar kaldırıldığı gibi biz de Azerbaycan için transit kısıtlamaları kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

Paşinyan, bu açıklamanın tam anlamıyla gerçekleşmesi için, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi'nin etkin şekilde uygulanması yönünde yoğun bir çalışmanın gerekli olduğunun altını izdi.

Paşinyan, "ABD ile TRIPP projesinin hayata geçirilmesi konusunda da çok yoğun bir çalışma yürütülüyor. Proje hem bizim için hem de bölge için yeni bir girişimdir ve birçok ayrıntıya sahip." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN İLE AZERBAYCAN ARASINDA BARIŞ" MESAJI

Ermenistan başbakanı, konulara tartışarak çözüm bulunacağını ve devamında da projeyi hayata geçirebileceklerini kaydeden Paşinyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barışın artık bir gerçek olduğunu ifade etti.

"ERMENİSTAN HALKI, SEÇİM YOLUYLA BARIŞI, BAĞIMSIZLIĞI VE EGEMENLİĞİ SAVUNMALI"

Ermenistan'da gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimlere de değinen Nikol Paşinyan, "2026 yılı, barış açısından belirleyici bir yıl olacak. Çünkü haziran ayında bir sonraki parlamento seçimleri yapılacak. Bu seçimler, temel bir soruya yanıt verilmesini gerektirecek: Ermenistan halkı, seçim yoluyla barışı, bağımsızlığı ve egemenliği savunmalı. Aslında 2026 seçimlerinin temel siyasi anlamı ve sorusu budur." diye konuştu.

Paşinyan, aksi durumda Ermenistan'ın yeniden çatışma ortamına sürükleneceğini ve "karakol devleti" konumuna geri döneceğini vurguladı.