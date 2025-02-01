Pakistan'da çıkan çatışmada 18 asker hayatını kaybetti

AA & Ensonhaber

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamada Belucistan eyaletinde son 24 saatte yürütülen operasyonlarda güvenlik güçleri ile militanların farklı bölgelerde çatıştıkları belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Harnai ilçesindeki çatışmada 11, Kalat ilçesinde ise 12 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

18 ASKER ÖLDÜ

Çatışmalarda 18 askerin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, militanlara yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Temizlik operasyonları bu iğrenç ve alçakça eylemin failleri ve kolaylaştırıcıları adalete teslim edilene kadar devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.