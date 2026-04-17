Pakistan’da gaz hattında patlama: 8 ölü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde akşam saatlerinde yaşanan patlama, kısa sürede büyük bir felakete dönüştü. Sanayi bölgesindeki gaz hattında meydana gelen olay, hem can kaybına hem de çevrede geniş çaplı hasara yol açtı.

SANAYİ BÖLGESİNDE PATLAMA

Yerel basında yer alan bilgilere göre, Haripur kentinde bulunan Hattar Sanayi Bölgesi’nde, bir fabrikanın yakınındaki gaz hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler kısa sürede çevreyi sardı.

BAZILARI ÇOCUK 8 KİŞİ CAN VERDİ

Yangında aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ALEVLER YERLEŞİMLERE SIÇRADI

Yetkililer, yangının patlama noktasına yaklaşık 200 metre mesafedeki bazı evleri de etkilediğini belirtti. Gaz akışının kesilmesine rağmen yangının yaklaşık 2 saat boyunca devam ettiği ve söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü ifade edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın sebebinin yapılacak detaylı incelemeler sonucunda netlik kazanacağını açıkladı.