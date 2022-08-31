Pakistan'da sel felaketinin boyutunu gösteren uydu görüntüleri

Evlerin ve tarlaların suyla kaplandığı ülkede bilanço her geçen gün artıyor. Uydu görüntüleri, yaşanan yıkımın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

14 Haziran'da etkisini göstermeye başlayan muson yağmurları, Pakistan'da can kayıplarına yol açtı.

Ülkede aylardır süren yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 1162’ye yükseldi, 3 bin 554 kişi yaralandı.

Pakistan'da can kaybı artıyor

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na göre, son 24 saatteki can kaybı 36 olarak kayıtlara geçti.

Uyduya yansıyan görüntülerde, ülkenin karşı karşıya kaldığı felaketin boyutu gözler önüne serildi.

Sel felaketinin öncesi ve sonrası

30 milyondan fazla kişiyi etkileyen yağışlar, yerleşim yerlerini ve tarlaları sular altında bıraktı.

Muson yağmurlarının neden olduğu felaketin öncesine ve sonrasına ilişkin kareler dikkat çekti.

Sebze üretimi tehlikede

Öte yandan sebze üretiminin etkilendiği Pakistan, Afganistan ve İran’dan domates ve soğan ithal edecek.

AA'nın haberine göre, Pakistanlı yetkililer, gelecek 3 ay boyunca soğan ve domates kıtlığıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulunuyor.