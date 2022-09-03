Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi

Pakistan'da uzun süredir devam eden muson yağmurları sebebiyle ölü sayısı 1265'e çıktı.

Pakistan'da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı her geçen gün giderek artıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam ölü sayısı 1265'e yükseldi

AA'nın haberine göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 1265'e çıktı. Seller ve su baskınlarından 33,4 milyon kişi etkilendi.

Ülke genelinde tarım arazilerinin yüzde 45'inin sular altında kaldığı bildirildi.



