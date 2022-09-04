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    Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı 1314'e çıktı

    14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1314 oldu.
    • 04.09.2022 - 21:59
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    Pakistan'daki felakette ölenlerin sayısı 1314'e çıktı

    Pakistan muson yapmurları ile başlayan sele teslim oldu.

    Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanırken ölü ve yaralı sayısı da artıyor.

    1314 kişi öldü

    AA'nın haberine göre Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, 14 Haziran’dan bu yana etkili olan yağışlar sebebiyle 458'si çocuk, 262'si kadın 1314 kişi öldü, 12 bin 703 kişi yaralandı.

    1 milyon 682 bin 726 ev hasar gördü

    Yağışlar sebebiyle bir milyon 682 bin 726 ev hasar gördü, bunların 557 bin 891’i tamamen yıkıldı.

    Toplamda 5 bin 735 kilometre yol, 246 köprü ve 173 iş yeri yıkıldı, 750 bin 405 çiftlik hayvanı telef oldu.

    Yağışlardan 33,4 milyon kişi etkilenirken, kurulan çadır kamplarında 631 bin 824 kişi yaşamını sürdürüyor.

    Pakistan daki felakette ölenlerin sayısı 1314 e çıktı #1


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