Papa Franciscus, İngiltere Kralı Charles ve eşi ile görüştü

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Papa Franciscus, Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedaviye alındı.

38 gün süren tedavi sürecinin ardından Papa, 23 Mart'ta taburcu oldu.

Hala iyileşme sürecinde olan Papa, hastalığının ardından ilk özel görüşmesini bugün gerçekleştirdi.

İNGİLTERE KRAL VE KRALİÇESİ İLE GÖRÜŞTÜ

Vatikan Basın Ofisi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, İngiltere Kralı 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla ile Vatikan'da özel bir görüşme yaptığını bildirdi.

HASTALIĞININ ARDINDAN İLK ÜST DÜZEY GÖRÜŞMESİ

Halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, hastalığının ardından bugün "devlet başkanı" düzeyinde ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

PAPA İÇİN PROGRAMLARINI ERTELEDİLER

Resmi ziyaret kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, daha önce programlarında olmasına karşın Papa'nın hastalığı sebebiyle ertelediklerini duyurdukları Vatikan ziyaretlerini bugün basına kapalı sürpriz şekilde yaptı.