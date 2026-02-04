Paşinyan ve İlham Aliyev, Abu Dabi'de bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde dikkat çeken görüşme...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Abu Dabi'de bir araya geldi.

Paşinyan ile Aliyev, baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Aliyev ve Paşinyan, ikili ticaretin başlamasından, Azerbaycan'dan Ermenistan'a petrol ürünleri ihracatının sürdürülmesinden, ayrıca üçüncü ülkelerden Ermenistan'a tahıl ve diğer malların Azerbaycan toprakları üzerinden transitinin gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Liderler, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ticari ve ekonomik iş birliğini genişletmeye yönelik imkanları araştırmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERİN GENİŞLETİLMESİ KARARI

Aliyev ve Paşinyan, sivil toplum temsilcilerinin karşılıklı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, güven artırıcı önlemlerin genişletilmesinin gerekliliği konusunda anlaştı.

Görüşmede, Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası (TRIPP) ile diğer bağlantı projelerinin hayata geçirilmesi de ele alındı.

TEMASLAR SÜRDÜRÜLECEK

İki ülke arasında barış ve istikrarın daha da güçlendirilmesi yönündeki çabaları sürdürmeye hazır olduklarını bir kez daha teyit eden Aliyev ve Paşinyan, normalleşme sürecine destek amacıyla temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Paşinyan ve Aliyev, 2026 Zayed İnsani Kardeşlik Ödülü'nü almak üzere BAE'ye gelmişti.