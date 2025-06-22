Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu

İsrail'e destek veren ABD, çatışmaların onuncu gününde İran'a saldırdı.

İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesisi de vuran ABD, büyük bir yıkıma neden oldu.

Tüm dünyanın tepkisini çeken saldırıların ardından ABD cephesi, saldırılara yönelik açıklamalarda bulundu.

"İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI YOK OLDU"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın vurma emrinin Başkan Donald Trump tarafından verildiğini açıkladı.

Trump'ın göreve geldiği ilk günden itibaren 'İran nükleer silaha sahip olmamalı" dediğinin altını çizen Hegseth, İran'ın nükleer programının tamamen yok olduğunu belirtti.

"AYLARCA, HAFTALARCA PLANLADIK"

Pete Hegseth'in açıklamalarından dikkat çeken ifadeler şöyle:

"Başkan Trump'ın liderliği sayesinde İran'ın nükleer isteklerini ortadan kaldırdık. Birçok başkan İran'ın nükleer faaliyetlerini sonlandırma hayalini kurdu, ama hiçbiri başaramadı.



Aylarca ve haftalarca planlama ve pozisyonlanma şeklinde hazırlık gerektirdi. Başkan'ın emriyle en üst düzeyde operasyonel güvenlikle gerçekleştirildi.

"SIĞINAK DELİCİ İLK KEZ KULLANILDI"

Saldırıdan dünyanın haberi bile olmadı. Bu anlamda da önemli bir başarı olma özelliği taşıyor.

Saldırı MOP bombasının (sığınak delici bomba) ilk kullanımı olmuştur. Başkomutanımızı da tebrik etmek istiyorum. Operasyonu çok etkili bir şekilde yönetti.