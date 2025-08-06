Gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla beklenen yılın belki de en etkileyici doğa olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru için araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçacıklardan oluşan bu meteor yağmurunu izlemek isteyenler araştırmalarına başladı.

Heyecanla beklenen bu doğa olayı hakkında en çok merak edilen “Türkiye’den izlenebilecek mi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman? Perseid yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Kuzey Yarımküre'de gerçekleşen Perseid meteor yağmuru her yıl temmuz- ağustos aylarında gerçekleşiyor. Bu yılda söz konusu gök olayı 17 Temmuz Perşembe günü başladı ve 23 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Meteor yağmurunun en yoğun olduğu tarih ise 12-13 Ağustos olacak. Ancak Ay dolunay evresinde olduğundan ve Ay'ın en parlak zamanı olduğundan bu tarihlerde meteor yağmurunu izlemek güçleşecek.

PERSEİD YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Bu yıl 12-13 ağustos tarihlerinde en yoğun dönemine giren Perseid meteor yağmuru, Ay'in parlaklığının en zayıf olduğu zamanlar 18-28 Temmuz tarihleri arasında şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerden izlenebilecek.

Uzmanlar en net şekilde gözlemlemek isteyenler için ise şafaktan öncesini öneriyor.