Polonya’da dev bal kabağı yarışması

Polonya'da 4.'sü düzenlenen 'En Ağır Bal Kabağı Yarışması'nda devasa ürünler sergilendi.

Yayınlama Tarihi: 18.10.2025 17:39
Polonya’da dev bal kabağı yarışması
  • Polonya'nın Powsin kentindeki Botanik Bahçesi, 4. En Ağır Bal Kabağı Yarışması'na ev sahipliği yaptı.
  • Yarışmanın galibi, 546 kilogram ağırlığındaki "Klementyna" isimli bal kabağı oldu.
  • Katılımcılar, devasa bal kabaklarını yakından görme fırsatı buldu.

Polonya’nın Powsin kentindeki Botanik Bahçesi, bu yıl “4. En Ağır Bal Kabağı Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Yarışma, ziyaretçilere dev bal kabaklarını yakından görme fırsatı sundu.

GEÇMİŞ YILLARIN REKORLARI

Geçmiş yıllarda rekor kıran bal kabakları arasında “Danja” 888 kilogram ağırlığıyla öne çıkmıştı.

BU YILIN GALİBİ: KLEMENTYNA

2025 yarışmasının galibi ise “Klementyna” oldu. 546 kilogram ağırlığındaki kabak, Polonya’nın en ağır bal kabakları arasında yer aldı ve büyük ilgi gördü.

Polonya'da Dev Bal Kabağı Yarışması

