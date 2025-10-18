Polonya’da dev bal kabağı yarışması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Polonya’nın Powsin kentindeki Botanik Bahçesi, bu yıl “4. En Ağır Bal Kabağı Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Yarışma, ziyaretçilere dev bal kabaklarını yakından görme fırsatı sundu.

GEÇMİŞ YILLARIN REKORLARI

Geçmiş yıllarda rekor kıran bal kabakları arasında “Danja” 888 kilogram ağırlığıyla öne çıkmıştı.

BU YILIN GALİBİ: KLEMENTYNA

2025 yarışmasının galibi ise “Klementyna” oldu. 546 kilogram ağırlığındaki kabak, Polonya’nın en ağır bal kabakları arasında yer aldı ve büyük ilgi gördü.