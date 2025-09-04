Portekiz’de füniküler kazası: 15 ölü, 18 yaralı

Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunan turistik Gloria Füniküleri raydan çıktı.

GLORİA FÜNİKÜLERİ'NDE FACİA

Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 20 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa yaptığı açıklamada, trajik kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, kazanın nedeninin en kısa sürede tespit edileceğini umduğunu ifade etti.

Ekim 1885’ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto’ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.

Gloria Füniküleri'nde meydana gelen kazada can kaybı arttı.

ÖLÜ SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Yetkililer, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini belirterek, yaralı sayısını ise 1'i çocuk 18 kişi olarak güncelledi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini aktaran yetkililer, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin arasında yabancı uyrukluların da bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, fünikülerin kontrolden çıktığını ve frenlerinin tutmadığını belirterek, fünikülerin raydan çıkarak bir binaya çarptığını ifade etti.

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas yaptığı açıklamada, "Şehrimiz için trajik bir gün. Lizbon yas tutuyor, bu trajik, çok trajik bir olay" dedi.

Ekim 1885'ten bu yana hizmette olan Gloria Füniküleri, her yıl Restauradores Meydanı'ndan gece hayatıyla ünlü Bairro Alto'ya yaklaşık üç milyon yolcu taşıyor.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Lizbon Belediye Başkanı Carlos Moedas, yaptığı açıklamada, kazanın ardından kentte 3 günlük yas ilan ederek, "Gloria Füniküleri’nde meydana gelen trajik kazada hayatını kaybedenler için üç günlük yas ilan ettim. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına en içten taziyelerimi sunuyorum. Lizbon yas tutuyor" dedi.