Abone ol: Google News

PSG, Fransa Süper Kupa'nın sahibi oldu

Paris Saint-Germain (PSG), normal süresi 2-2 berabere biten maçta Olimpik Marsilya'ya penaltılarla 4-1 üstünlük kurarak Fransa Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 01:41
PSG, Fransa Süper Kupa'nın sahibi oldu
  • PSG, Fransa Süper Kupa'da Olimpik Marsilya'yı penaltılarda 4-1 yenerek şampiyon oldu.
  • Normal süresi 2-2 biten maç, Kuveyt'te oynandı.
  • PSG, üst üste 4. kez ve toplamda 14. kez kupayı kazandı.

Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Marsilya karşılaştı.

PSG PENALTILARLA KUPAYA UZANDI

PSG, 13. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Rakibine 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'nun kendi kalesine attığı gollerle cevap veren Marsilya, durumu 2-1 yaptı.

Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, üst üste 4 olmak üzere 14. kez kupayı kazandı.

Dünya Haberleri