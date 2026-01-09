PSG, Fransa Süper Kupa'nın sahibi oldu

- PSG, Fransa Süper Kupa'da Olimpik Marsilya'yı penaltılarda 4-1 yenerek şampiyon oldu.
- Normal süresi 2-2 biten maç, Kuveyt'te oynandı.
- PSG, üst üste 4. kez ve toplamda 14. kez kupayı kazandı.
Kuveyt'teki Jaber Al-Ahmad Uluslararası Stadı'nda oynanan Fransa Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain (PSG) ile Olimpik Marsilya karşılaştı.
PSG PENALTILARLA KUPAYA UZANDI
PSG, 13. dakikada Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Rakibine 76. dakikada penaltıdan Mason Greenwood ve 87. dakikada Willian Pacho'nun kendi kalesine attığı gollerle cevap veren Marsilya, durumu 2-1 yaptı.
Gonçalo Ramos'un 90+5. dakikada bulduğu golle mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan PSG, üst üste 4 olmak üzere 14. kez kupayı kazandı.