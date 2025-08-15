Abone ol: Google News

Putin'den gazetecinin sivil katliam sorusuna yanıt: Seni duymuyorum

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi öncesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sivil katliamlarla ilgili gazetecinin sorusuna yanıtı dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska'da yapılması planlanan görüşme başladı.

Görüşme öncesi Trump, kendisinden sonra inen Putin'i uçağından indikten sonra karşıladı. karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binen ikili, görüşme salonunda da gazetecilere poz verdi.

ZİRVE ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AN

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın mensuplarının sorularıyla karşılaştı.

PUTİN'DEN GAZETECİYE: "SENİ DUYMUYORUM"

Görüşme sırasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle şu soruyu yöneltti:

“Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?”

Putin, soruya doğrudan cevap vermek yerine yalnızca, “Duymuyorum” dedi.

