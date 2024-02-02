Reuters: Türkiye, F-16 tedarikindeki ilerlemeye rağmen Eurofighter'la ilgileniyor İngiltere merkezli haber ajansı, F-16 tedariki yapılsa bile, Eurofighter jetlerinin alınmasının gündemde olduğunu yazdı. "Almanya'dan olumlu yaklaşım bekleniyor" denildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

REUTERS

Savaş uçağı filosunu güçlendirmek isteyen Türkiye, çeşitli seçenekleri masada tutmaya devam ediyor.

F-16 jetlerinin tedariki konusunda ABD'de ilerleme sağlanırken, Eurofighter'ın henüz devre dışı kalmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan bir yetkili, ABD'nin 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışındaki gelişmelere rağmen, Türkiye'nin 40 Eurofighter Typhoon jeti satın almakla ilgilenmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye, kasım ayında Eurofighter satın almak için İngiltere ve İspanya ile görüşmelerde bulunduğunu açıklamış, ancak Almanya bu fikre karşı çıkmıştı.

Eurofighter'lar Türkiye'nin radarında

O dönemde Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ankara'nın F-16 jeti talebinden sonuç çıkmama ihtimaline karşı görüşmelerin başladığını ifade etmişti.

Kongre'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemesinin beklenmediği, buna rağmen Ankara'nın Eurofighter satın almak istediği vurgulandı.

"Almanya'nın olumlu yaklaşımını bekliyoruz"

Söz konusu bakanlık yetkilisi, açıklamasında şöyle dedi:

Hâlâ ilgileniyoruz. Konsorsiyum üyesi Almanya'nın bu konuya olumlu yaklaşımını bekliyoruz.

4 ülke Eurofighter'ı üretiyor

Eurofighter Typhoon jetleri Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Hava kuvvetini güçlendirmeyi hedefleyen Türkiye, aynı zamanda kendi milli muharebe uçağı KAAN'ı da geliştiriyor.