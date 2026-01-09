Rıza Pehlevi'den İran'daki protestolara destek: Kalabalığı daha da büyütün

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da, ulusal para birimi riyalinin değer kaybetmesi sonrası yaşanan ekonomik kriz nedeniyle protestolar patlak verdi.

Ülkede gerçekleştirilen gösteriler 13'üncü gününde giderek şiddetlenirken, 1979'da ülkeden sürgün edilen devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin en büyük oğlu olan sürgündeki Rıza Pehlevi'den kritik bir açıklama geldi.

Pehlevi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran’daki kitlesel protesto gösterilerine destek verdi.

"HALK ÖZGÜRLÜK TALEBİYLE SOKAĞA ÇIKTI"

Milyonlarca İranlının özgürlük talebiyle sokaklara çıktığını hatırlatan Pehlevi, "Buna karşılık İran rejimi tüm iletişim hatlarını kesti. İnterneti kapattı. Sabit hatları kesti. Hatta uydu sinyallerini engellemeye bile çalışabilir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran yönetimine yaptığı "Göstericileri öldürmeme" uyarılarını hatırlatan Pehlevi, "Özgür dünyanın lideri Başkan Trump'a, rejimi hesap vermeye zorlama sözünü yinelediği için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

"DAHA KARARLI BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMENİN ZAMANI GELDİ"

Avrupa liderleri dahil tüm liderlere Trump’ın izinden giderek sessizliklerini bozma çağrısında bulunan Pehlevi, "İran halkını desteklemek için daha kararlı bir şekilde hareket etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÜLKELERİNE İRAN HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Dünya ülkelerine İran halkına destek olma çağrısı yapan Pehlevi, "Tüm liderlerden İran halkının sesinin ve iradelerinin duyulmasını ve görülmesini sağlamak için mevcut tüm teknik, mali ve diplomatik kaynakları kullanmalarını rica ediyorum. Cesur yurttaşlarımın seslerinin susturulmasına izin vermeyin." dedi.

"KALABALIĞI DAHA DA BÜYÜTÜN"

Daha sonra İbranice olarak paylaştığı bir mesajda göstericilere desteğini yineleyen Pehlevi, "Gördünüz ki muazzam kalabalıklar, baskıcı güçlerin geri çekilmesini sağlıyor. Tereddüt edenlere çağrım şudur: Cuma gecesi diğer yurttaşlarınıza katılın; kalabalığı daha da büyütün ki rejimin baskı kapasitesi daha da zayıflasın." ifadelerine yer verdi.

Gösterilere öncülük eden saha liderlerini farklı kitleleri birleştirmeye ve toplanan kalabalıkları büyütmeye çağıran Pehlevi, "İnternet ve iletişimin kesilmesine rağmen sokakları terk etmeyeceğinizi biliyorum. Emin olun ki zafer sizindir!" dedi.