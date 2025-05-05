Romanya Cumhurbaşkanı Marcel Ciolacu istifa etti

Haber Merkezi

Romanya'da gündem seçim....

Romanya’da 18 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kala, ilk turun sonuçları siyasi dengeleri sarstı.

İlk turda aşırı sağcı AUR partisinin lideri George Simion, yüzde 41 oy alarak birinci çıktı.

Bağımsız aday Nicuşor Dan ise yüzde 21’le ikinci sıraya yerleşti ve ikinci tura kalmayı başardı.

İKTİDAR PARTİSİ İKİNCİ TURA KALAMADI

Seçimlerde en büyük hayal kırıklığını ise iktidar koalisyonunun desteklediği Crin Antonescu yaşadı.

Antonescu, yurt dışı oylarının da etkisiyle ikinci tur yarışının dışında kaldı. Bu yenilgi, hükümet içinde sert tartışmalara neden oldu.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

İktidarın adayı Antonescu’nun elenmesi, ülkede siyasi belirsizliği artırırken başarısızlığın sorumluluğunu üstlenen Başbakan Marcel Ciolacu, görevinden istifa etti.

Ciolacu’nun istifasıyla birlikte Romanya’da sadece cumhurbaşkanlığı değil, yeni başbakan ve hükümetin kim olacağına dair de kritik bir sürece girilmiş oldu.