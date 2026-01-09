'İsrail, Rus güçlerinin Suriye'nin güneyine konuşlanmasını engelliyor' iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye ile İsrail arasında bir mutabakata varılmaya çalışılırken İsrail basınında, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Rusya ve Suriye'nin ülkenin güneyine Rus askeri güçleri konuşlandırmayı planladığını ancak İsrail'in bu adıma karşı çıkarak süreci engellediğini öne sürdü.

Haberde, İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) Kasım 2025'te, Suriye hükümetine yakın olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırdığı bilgilere yer verildi.

'RUSYA'NIN SURİYE'YE DEVRİYE KONUŞLANDIRMA ÖNERİSİ'

Buna göre, Rus askeri heyetinin güney Suriye'ye gerçekleştirdiği "olağan dışı" ziyaret, Rusya'nın bölgede askeri polis devriyelerini yeniden konuşlandırma önerisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Söz konusu devriyelerin, İsrail ve Suriye güçleri arasında tampon görevi görmesinin hedeflendiği ifade edildi.

'SURİYE HENÜZ ONAY VERMEDİ'

Kamu yayın kurumu, ziyaretin tarihine ve katılımcılarına ilişkin ayrıntı paylaşmazken o dönemde Rusya, Suriye veya İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Aynı kaynağa göre, Suriye hükümeti henüz öneriye onay vermedi ve dosya inceleme aşamasında bulunuyor.

AMAÇ "İSRAİL'İN HAREKET SERBESTİSİNİ KISITLAMAK"

Haaretz, ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynağın, Rus güçlerinin konuşlandırılmasının "İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini kısıtlamayı amaçladığını" söylediğini aktardı.

Kaynak ayrıca, Rusya'nın İsrail ile önceden koordinasyon sağlanmadan bu adımı atmaya şu aşamada sıcak bakmadığını öne sürdü.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

'PUTİN İLE NETANYAHU KONUYU GÖRÜŞTÜ'

Haberde, Suriye hükümetinin bu girişimi, ülkenin güneyinde İsrail faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla desteklediği iddia edildi. Ayrıca konunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son aylarda yapılan görüşmelerde ele alındığı belirtildi.

Öte yandan iki yabancı diplomatik kaynak, Suriye’nin güneyinde Rus güçlerinin konuşlandırılması konusunda istişarelerin sürdüğünü doğrularken İsrail'in, Rus askeri varlığı yerine bölgenin tamamen silahsızlandırılmasını tercih ettiğini kaydetti.