Rus İHA'sı hava sahasını ihlal etti: Romanya'da F-16’lar acil olarak havalandı

Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya'dan sonra Romanya'da da krize neden oldu.

Rus İHA'sı Tuna Nehri kıyısındaki Tulcea bölgesinde tespit edildi ve radar görüntüsünden çıkmadan önce Chilia Veche köyünün 20 kilometre güneybatısına yöneldi.

Romanya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada F-16 savaş uçaklarının acil olarak havalandırıldığı ifade edildi.

Rumen yetkililer, İHA'nın yerleşim bölgeleri üzerinde uçmadığını ve halka doğrudan bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

Romanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının başlamasından bu yana sınır bölgesine sık sık İHA parçaları düştüğünü duyurmuştu.

POLONYA'DA RUS İHA'LARI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Benzer bir tehdit nedeniyle Polonya'da hafta içinde hava sahasını ihlal eden Rus İHA'larını düşürmüş, Lublin'deki havaalanını geçici olarak kapatmıştı.

Bu gelişmelerin ardından NATO, Doğu Avrupa'daki savunma hattını güçlendirme planlarını açıkladı.

Romanya Parlamentosu, barış döneminde hava sahasını ihlal eden İHA'ların düşürülmesine imkan tanıyan yasayı kabul etmiş olsa da uygulama kuralları henüz yürürlüğe girmedi.

POLONYA'DAN NATO OPERASYONU AÇIKLAMASI

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'ya ait İHA'ların Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeyi amaçlayan 'Doğu Nöbetçisi' (Eastern Sentry) operasyonunun fiilen başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre Fransa'ya ait A400 nakliye uçağı Polonya'nın Mazowiecki kentine iniş yaparak Rafale savaş uçakları için silah sevkiyatı gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Aleksus Grinkevich, operasyonun ittifakın doğu savunma hattını güçlendireceğini açıkladı.

Yeni savunma yapılanmasında Danimarka, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya gibi birçok ülke yer alacak.