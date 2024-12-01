Haberler



Dünya



Rus savaş uçaklarından Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı

Rus savaş uçaklarından Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemesi sonrası ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirirken, 10 kişi ise yaralandı.