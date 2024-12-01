Rus savaş uçaklarından Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı

Suriye'de gerilim hızla tırmanıyor.
Suriye’de, El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Eş-Şam'ın liderliğindeki muhalif grupların, Esad rejimine karşı geniş çaplı bir operasyon başlatması sonrası yeni hamle Rusya'dan geldi.
Rusya, Halep'te bir hastaneyi hedef aldı.
9 ÖLÜ 10 YARALI
Yerel kaynaklarda yer verilen bilgilere göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi ölürken 10 kişi ise yaralandı.
HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.
27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.
Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.
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