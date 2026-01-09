Rusya: ABD, Ukrayna'daki eylemlerimizin meşru olduğunu kabul etmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile ABD arasında Venezuela çekişmesi...

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ABD'nin eylemlerini değerlendirdi.

ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını eleştiren Medvedev, "Bu saygısızca iğrenç bir eylem. Daha yumuşak bir tabirle bu, uluslararası ilişkiler alanında evrensel bir felakettir." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'NIN EYLEMLERİNİN MEŞRU OLDUĞUNU KABUL ETMELİLER"

Medvedev, Amerikan elitlerinin Venezuela'dan sonra ses çıkarmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlar, Rusya'nın özel askeri operasyon esnasındaki eylemlerinin meşru olduğunu kabul etmeliler." yorumunu yaptı.

"YAPTIRIM POLİTİKALARININ DEVAM EDECEĞİ AŞİKAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "ucuz Rus petrolünün satın alınmasına" yaptırım uygulayacak tasarıyı onaylamasına ilişkin ise Medvedev, "ABD'nin yaptırım politikasının ne olursa olsun sürdürüleceği aşikar.

Rusya, kabul edilemez güvenlik garantileri ve topraklar konusunda tavizler vermeye zorlanacak." açıklamasını yaptı.

ABD'NİN RUS GEMİSİNE MÜDAHALESİ

Medvedev, ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli olup adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koymasının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu belirterek, "Sivil gemi, küstah Amerikalıların eylemleri sonucunda ele geçirildi." değerlendirmesinde bulundu.