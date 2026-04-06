Rusya: Aslında tüm Orta Doğu ateş altında

Savış 38'inci günü...

Barış konusunda henüz somut bir adım atılmazken bazı ülkeler tansiyonu düşürmek için çalışmalar yürütüyor.

Bu konuda çalışma yürüten ülkelerden biri de Rusya olarak öne çıkıyor.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplatısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SORULDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın enerji santralleri ve köprülerinin hedef alınacağına yönelik tehditkar açıklamaları sorulan Peskov, söz konusu açıklamalardan haberdar olduklarını ancak Kremlin'in bu konu hakkında doğrudan açıklama yapmamayı tercih ettiğini söyledi.

"TÜM BÖLGE ATEŞ ALTINDA"

"Bölgedeki tansiyonun seviyesinin yükseldiğini ve yükselmeye devam ettiğini görüyoruz" diyen Peskov, "Aslında tüm bölge ateş altında. Bunlar, İran'a karşı başlatılan saldırganlığın çok tehlikeli negatif sonuçları.

Çatışmanın coğrafyası genişledi ve bunun sonuçlarının farkındayız. Bu sonuçlar küresel ekonomi için çok olumsuz sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.

TRUMP TEHDİT ETMİŞTİ

Trump, daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit etmiş, "Salı günü İran'da elektrik santrali günü ve köprü günü olacak, hepsi bir arada. Daha önce benzeri görülmemiş olacak.

Şu lanet Boğaz'ı açın, yoksa cehennemde yaşayacaksınız." demişti.