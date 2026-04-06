İranlı Kürt gruplar Trump'ı yalanladı: Tek bir mermi bile gelmedi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, 28 Şubat'ta başladı.

Havadan süren bombardıman ile İran rejimi, başta Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney ve birçok devlet yetkilisini kurban verdi.

Lideri öldürüp rejimi düşürmeyi hedefleyen ABD'nin planları ise başlayan direniş ile suya düştü.

Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney yeni lider seçildi ve Körfez ülkelerindeki ABD üsleri ile İsrail toprakları füze yağmuruna tutuldu.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile dünya enerji krizinin içine düştü.

TRUMP'IN REJİME KARŞI KÜRT PLANI TUTMADI

İşler ABD için kötüye giderken ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ve Irak'taki Kürt grupları arayarak rejime karşı savaşmaya ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Savaştan önce, ekonomik ve siyasi nedenlerle başlayan İran'daki sokak olayları kapsamında birleşme kararı alan Kürt gruplar ise bu talebe mesafeli yaklaştı.

Son olarak Trump, ABD merkezli Fox News haber kanalına verdiği röportajda, bölgedeki Kürtlere silah gönderdiğini açıkladı.

Trump, “İranlı göstericilere çok sayıda silah gönderdik. Bunları Kürt milislerine aktardık… Ve sanırım Kürtler silahları kendilerinde tuttular.” dedi.

TRUMP'I YALANLADILAR

Trump'ın bu iddialarına da muhataplarından yalanlama geldi.

İran Kürdistan Demokrat Partisi’nden (İ-KDP) Muhammed Nazif Kadiri, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Yapılan bu açıklamalar asılsızdır ve biz herhangi bir silah almadık. Elimizdeki silahlar 47 yıl öncesinden kalma; bir kısmını İslam Cumhuriyeti ile olan savaş meydanlarından elde ettik, bir kısmını da piyasadan satın aldık.

Bizim politikamız gösterileri şiddete dökmek veya sert yöntemler kullanmak değil; aksine taleplerimizi silah kullanmadan, barışçıl ve sivil bir şekilde dile getirmemiz gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

"TEK BİR MERMİ BİLE GELMEDİ"

Bir başka yönetici ise, "Gerçek olan şu ki, ordu olarak ABD veya başka bir ülkeden hiçbir şekilde silah almadık, tek bir mermi bile gelmedi.” diye konuştu.

"KONUDAN HABERİMİZ YOK"

Kako Aliyar adlı bir başka Kürt yönetici de “Kendi partimiz adına söylüyorum, bize herhangi bir silah ulaşmadı ve hiçbir şey almadık; hatta konudan haberimiz bile yok. Daha önce bu konu hiç tartışılmadı ve bu konuda kimseyle konuşmadık.” dedi.