Rusya Devlet Başkanı Putin, 2024 seçimleri için adaylık başvurusu yaptı Putin, bağımsız aday olmasıyla ilgili belgeleri Merkez Seçim Komisyonu'na teslim etti. Rus lider, "Tarihi görevlerle karşı karşıyayız" mesajı verdi.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl yapılacak seçimlerde koltuğunu korumak için yarışacak.

Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday oldu.

Rus lider, ilgili belgeleri Merkez Seçim Komisyonu'na teslim ederek adaylığını resmen ilan etti.

Bağımsız aday oldu

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre; Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu'nu ziyaret etti.

Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olmasına dair belgeleri ileterek başvurusunu imzaladı.

Devlet başkanlığı seçimi

Ülkenin Federasyon Konseyi, ay başında devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçimde aday olacağını duyurmuş ve buna dair Merkez Seçim Komisyonu'na bildiri göndermişti.

Birleşik Rusya Partisi destekleyecek

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yer alan Birleşik Rusya Partisi tarafından desteklenecek.

2018 seçiminin sonucu

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

Putin: Tarihi görevlerle karşı karşıyayız

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Birleşik Rusya" partisinin 21. Kongresi yapılmıştı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, partinin uzun yıllardır Rus vatandaşlarının çıkarları, devletin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, şöyle demişti: